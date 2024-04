Calvi : Le collège Orabona accueille JF Bernardini, président de l'association Umani

Le collège Orabona accueillera le lundi 15 avril JF Bernardini, président de l'association Umani, pour des ateliers sur la communication non violente, sous le thème "la non-violence ça s'apprend". M. Bernardini donnera une conférence le matin de 8h45 à 10h45 pour les élèves de 6ème et 5ème, puis l'après-midi de 14h30 à 16h30 pour les élèves de 4ème et 3ème. Les parents d'élèves ont également été invités à ces conférences. Les médias intéressés sont les bienvenus pour couvrir l'événement.