CLAPE Corse : La plateforme P.O.P.S continue sa tournée pour l'orientation et la prévention

La Plateforme d’Orientation de Prévention et de Socialisation (P.O.P.S) de LAPE Corse fera escale à Pietrosella la semaine du 15 avril. L'événement se déroulera le mercredi 17 avril à Pietrosella, dans l'ancienne salle des arts martiaux à partir de 10h30.

La P.O.P.S est un lieu libre, gratuit et anonyme, animé par des professionnels spécialistes de l'enfance. Ouvert aux enfants jusqu'à 6 ans, accompagnés d'un adulte, il offre un espace de parole et d’écoute convivial. Les participants peuvent y jouer avec d'autres enfants, échanger avec d'autres parents, et trouver du soutien dans leur rôle parental, ainsi que des réponses à leurs interrogations ou inquiétudes concernant divers troubles, qu’ils soient légers ou sévères.