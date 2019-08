C’est la rentrée à la Société Nautique d’Ajaccio

Vous recherchez une activité sportive pour la rentrée ? Pourquoi ne pas venir découvrir ou pratiquer l’activité Voile ? L’équipe de la Société Nautique d’Ajaccio, association sportive de type loi 1901 sur le port Tino Rossi vous proposera tout au long de l’année un panel d’activités sur ce thème.A partir du Samedi 07 et Mercredi 11 Septembre la SNA prendra le chemin de la Rentrée pour ses « Activités Club » qui se dérouleront tous les Mercredis et Samedis.Le matin de 10h à 12h30 Cours d’initiations pour les enfants âgés de 6 à 12 ans sur Optimist, Dériveur et Catamaran.L’après-midi de 13h30 à 17h00 Cours Loisir, Perfectionnement ou Entraînement pour les pré-ados, ados et adultes sur Optimist, Dériveur et Catamaran.La SNA développe également une section « Handi-Voile » et propose ainsi des activités en direction des personnes à mobilité réduite, à bord de son petit Voilier Collectif le « Mare Inseme ».La Société Nautique d’Ajaccio, un Club au cœur de la ville d’Ajaccio, se fera un plaisir de vous accueillir pour une année d’aventure en mer.Renseignements et inscriptions au 04.95.21.40.43 / 06.15.37.70.70 – snajaccio.voile@gmail.com . Informations sur notre page Facebook : Société Nautique d’Ajaccio.