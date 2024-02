Bonifacio - La 1re Fête des sports d'intérieur !

Ce samedi 2 mars, de 14 heures à 18 heures, l'Office Municipal des Sports de Bonifacio, dirigé par Jonathan Catoire, organise au gymnase Libertas la première édition de la Fête des Sports d'intérieur. L'objectif de ce rendez-vous premier du nom est de mettre à l'honneur de nombreuses disciplines: Badminton, Futsal, Tennis de Table, Handball, Danse, Fitness, Judo, activités physiques qui ont la particularité de se dérouler uniquement en intérieur. L'opportunité, donc, pour celles et ceux qui le désirent de découvrir ou de redécouvrir ces disciplines directement in situ. L'objectif est aussi de prendre part, à une période plus creuse de l'année, à un après-midi de fête, de partage et de plaisirs. Cet événement permet aussi de mettre encore et toujours le sport à l'honneur et à L'OMS de réaliser sa première manifestation. En complément du service des sports, l'OMS joue un rôle majeur sur la place du sport dans la vie des Bonifaciennes et Bonifaciens. Les associations, dans le cadre de l'OMS, sont parties prenantes dans la conception et la gestion de ces événements.