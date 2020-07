Biguglia : l’écomusée du Fortin réouvre ses portes

Dès aujourd’hui, partez à la découverte de la réserve naturelle de l’étang de Biguglia : une visite pour explorer les richesses faunistiques et floristiques que renferme l’étang au travers d’une scénographie où sont abordés l’histoire du site, le phénomène des migrations, les activités de pêche ou encore la connaissance des milieux propres aux zones humides.L’écomusée du Fortin, route de l’étang à Furiani, est ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures.Les tarifs sont les suivants :- 2 € pour une visite libre ;- 4 € pour une visite guidée (les groupes sont limités et uniquement surréservation).Pour assurer votre sécurité, le port d’un masque est obligatoire durant la visite.Renseignements et réservations : 04 95 59 51 00 ou par email : ecomusee@isula.corsica