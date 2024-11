Biguglia : L'Association Scola Corsa organise une soirée en soutien à la langue corse

L'Association Scola Corsa organise un événement culturel le samedi 9 novembre au Spaziu Culturale Carlu Rocchi à Biguglia, dédié à la promotion et au soutien de la langue corse.





Cet événement se déroulera en trois temps :



U Primu : À partir de 17h

Une table ronde abordera les dynamiques linguistiques dans les milieux scolaire et social (« E dinamiche linguistiche in l’ambii sculare è sucetale »). Philippe Paul Hammel, directeur-fondateur de l’Institut Supérieur des Langues de la République Française, y interviendra pour partager son expérience dans la formation des enseignants assurant les cours en immersion dans diverses régions de France (Alsace, Pays Basque, Bretagne, Pays Catalan et Pays d’Oc).





U Secondu : 19h

Un apéritif convivial sera suivi de chants traditionnels corses, les paghjelle.





U Terzu : 20h30

Le concert débutera avec une programmation riche : Eppò, Patrizia Gattaceca, I Pignotti, Romain Dominici, Francine Massiani, Michè Dominici et Elisa Tramoni se produiront pour célébrer la culture corse.



Les billets sont disponibles sur HelloAsso.