Bastia : une intervention sur l’antenne/pylône du Forte A Croce

Dans le cadre des grands travaux de réaménagement du Forte A Croce et du Guadellu, la phase de travaux dédiée au pylône débute ce jeudi 26 janvier. L’intervention se déroulera jusqu'au 31 janvier et se poursuivra pendant le mois de mars.







Démarré en juillet 2022, l’aménagement de ce futur parc urbain en bordure de centre ville a pour ambition de préserver de l’urbanisation un espace de 4 hectares urbanisables en plein centre-ville, profitant d’une vue imprenable sur l’archipel toscan. Là où de nouvelles résidences, logements ou centres commerciaux auraient pu être construits, la municipalité fait le choix d’y implanter un espace naturel public, à destination des familles. Parmi les nouveaux aménagements, le pylône ou antenne du Forte A Croce, marqueur patrimonial important du lieu, sera préservé et mis en fonction. L’antenne reste un signal sur notre commune, une signature pour le projet et sert de support artistique et de communication. Grâce à un éclairage au sol, elle pourra se colorer selon la symbolique désirée. Ainsi du jeudi 26 janvier au mardi 31 janvier 2023, une intervention est prévue. A l’aide d’une nacelle élévatrice, l’entreprise CAP METAL aura pour mission de venir déposer soigneusement l’habillage des paraboles existantes. Cette intervention a pour but de façonner en usine, à l’aide des gabarits déposés, un nouvel habillage décoratif en tôles perforées s’intégrant parfaitement à notre structure métallique en place. L’entreprise en profitera également pour vérifier l’état de la structure du pylône dans son ensemble et renforcera au besoin certaines sections. Après usinage des éléments neufs, la remise en place des habillages interviendra lors d’une intervention nacelle ultérieure. Les antennes resteront donc sans habillage pendant environ 30 jours nous ramenant au début du mois de mars. Un habillage décoratif et sécurisant en pied de pylône est aussi lancé en fabrication pour le courant du mois de mars ainsi que l’installation de projecteurs fixés sur des mats indépendants scellés dans le terrain avoisinant et orientés sur la structure métallique pour permettre un éclairage et une mise en valeur du pylône.