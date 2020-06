Bastia : réouverture de Ficaghjola et surveillance des plages

Après une fermeture temporaire, la plage de Ficaghjola est de nouveau ouverte

La surveillance des plages de Ficaghjola et A Rinella débute ce week-end.

Elle aura lieu comme chaque année tous les week-ends du mois de juin , tous les jours de juillet et août et les deux premiers week-ends du mois de septembre