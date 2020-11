Bastia : les médiathèques municipales reprennent du service en drive

Comme lors du premier confinement au printemps dernier, la Ville de Bastia et son réseau de médiathèques lancent le « Bibliodrive », un système innovant d’emprunt de livres et de documents.Dès le vendredi 13 novembre, les bastiais·e·s pourront se rendre sur le site www.bastia.corsica pour consulter le catalogue en ligne des médiathèques et remplir un formulaire à envoyer par mail afin de réserver un ouvrage. Un rendez- vous sera ensuite fixé pour récupérer la réservation.Pour les personnes ne pouvant consulter le catalogue en ligne, les équipes sont disponibles du mardi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h par téléphone au 04 95 47 47 16 ou au 04 95 58 46 00.Toutes les informations pratiques relatives au fonctionnement du Bibliodrive sont disponibles sur www.bastia.corsica