Bastia : la fête de la San Ghjuvà dans un Vieux-Port rénové

16h00 : Denuminazione di a piazzetta nova carrughju di U Puntettu : « Piazzetta di A Marina »

17h00 : Messe anticipée en l’église Saint Jean-Baptiste

18h00 : Inaugurazione ufficiale e benedizzione di A Marina rinnuvata,

18h30 : Bénédiction des bateaux

20h45 : Départ de la procession de l’église Saint Jean-Baptiste jusqu’à la Conca Marina

21h00 : Vêpres solennelles avec salut du Très Saint sacrement sur la Conca Marina, cérémonie présidée par Son Éminence le Cardinal François Bustillo en présence des confréries bastiaises.

21h45 : Partenza di a prucessione da a Conca Marina versu a Calata Albert Gillio sin’à u Fucarè

22h15 : Prughjezzione di un filmettu nant’à a memoria di A Marina « A Voce di u Mare – Memoria di A Marina »

22h25 : Feu d’artifice

22h30 : Ballu di San Ghjuvà urganizatu da l’associu « U Mercà » avec DJ Jean-Guy et Sissi Palandri.

Ce lundi 23 juin, vieille de la Saint Jean, saint ô combien vénéré dans la ville, aux traditionnelles festivités se greffera l’inauguration officielle du Vieux-Port rénové. Des réjouissances tout au long de la journée.En ce lundi 23 juin, la municipalité de Bastia présentera le résultat des travaux de la troisième et dernière phase de requalification du Vieux-port. Ce projet a en effet été mené en plusieurs étapes, afin de redonner tout son éclat au site. Réalisation importante : La piétonnisation du Vieux-Port qui permet de traverser la ville du nord au sud, à pied ou en mobilité douce, le long d’un parcours continu allant de Toga à l’Arinella.Ce lundi, le quartier sera en fête avec : inauguration de la placette, procession, feu d’artifice, bal, en présence du Cardinal François Bustillo, Évêque de Corse, des élus de la Ville, des partenaires, et des associations « U mercà » et des commerçants qui animent régulièrement ce site emblématique de la ville. A noter aussi une belle exposition de photos sous-marines du plongeur et photographe professionnel, un enfant du Vieux-Port : Tony Viacara