L’association Soriu in Musica donne rendez-vous au public pour deux soirées musicales exceptionnelles les 22 et 23 mai prochains. Intitulés « Sur un air de printemps », ces concerts mêleront musique classique, jazz, opérette et bandes originales de films, dans un esprit d’ouverture et de partage.



Le premier concert se tiendra à Bastia, à l’église Sainte-Marie de la Citadelle, ce jeudi 22 mai à 19 heures. Le lendemain, vendredi 23 mai à 20h30, c’est la cathédrale d’Ajaccio qui accueillera les musiciens.



Au cœur de cette proposition, le violoniste Bertrand Cervera, figure reconnue de la scène française et internationale, entouré de musiciens fidèles. Ensemble, ils offriront au public une parenthèse musicale vivante et accessible.



Les billets sont disponibles auprès des offices intercommunaux de tourisme de Bastia et du Pays Ajaccien, au tarif de 30 euros. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Une billetterie sera également ouverte sur place avant chaque concert.