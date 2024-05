Bastia célèbre les « Rendez-vous aux Jardins 2024 »

La Ville de Bastia, par l'intermédiaire de sa direction du patrimoine, organise un week-end de découverte botanique à l’occasion de l’événement « Rendez-vous aux jardins 2024 ». Cette édition, placée sous le thème des « cinq sens au jardin », promet des activités enrichissantes pour tous les âges.

Le programme démarre le samedi 1er juin à 14h30 avec un atelier botanique pour les enfants dès 7 ans, se déroulant au jardin de l’Annonciade en collaboration avec le service Espaces verts de la ville. Le dimanche 2 juin à 10h, une promenade botanique est prévue au Guadellu et au Fort Lacroix, animée par Cencio Attelli.

Depuis 2003, cet événement national, organisé par le ministère de la Culture, invite le public à explorer la diversité des parcs et jardins à travers le pays. Plus de 2 200 sites ont ouvert leurs portes l'an dernier, dont 400 pour la première fois, offrant une occasion unique de valoriser les efforts de conservation et de restauration des jardins.