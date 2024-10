Bastia : Un Café Littéraire spécial « La Rentrée »

L’association Musanostra propose ce vendredi 11 octobre à partir de 18h au Met Café (rue C. Campinchi à Bastia) un café littéraire sur les livres de la rentrée où tout un chacun pourra argumenter sur ce qu’il a aimé ou moins et ce en présence de Jean-Noël Pancrazi, membre du jury du prestigieux prix Renaudot, qui a lu la plupart des livres de la rentrée et qui signalera ceux qu'il ne faut pas manquer, ses gros coups de cœur !