Bastia : Sylvain Prudhomme au café littéraire Musanostra de Mars

Rendez-vous au Met Café le 5 mars 2024 à 18h30 . Avec pour thème large « les coups de cœur récents des lecteurs » qui peuvent très bien être des livres anciens ; les participants sont invités à dire leur choix, à le justifier en moins d’une minute, Lire c’est communicatif . L’enjeu est de donner aux autres l’envie de se plonger dans une œuvre. Les liens se tissent. Tous les genres de livres, pour tous les publics, telle est la démarche de l’association bastiaise qui depuis 16 ans propose ces rencontres sur l’ensemble de la Corse , refusant l’élitisme et faisant la promotion d’une littérature vivante , celle des lecteurs aux profils variés...Pour cette nouvelle édition du café littéraire Musanostra, l’écrivain Sylvain Prudhomme, auteur de romans tels que Les Orages, Par les routes et dernièrement L’enfant dans le taxi paru aux éditions de Minuit. Jouera la guest star et répondra aux questions sur la littérature actuelle.Plusieurs fois primé, cet écrivain rencontrera son lectorat et dédicacera son dernier titre grâce à la librairie sur place.Possibilité de diner au MetContact : 0610931511. musafestivals@gmail.com site musanostra.com pour infos (rendez-vous, chroniques...)