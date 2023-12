Bastia : Le conservatoire de musique Henri Tommasi met en scène la 4ème édition d' "Eri, Oghje, Dumane"

L'antenne de Bastia du Conservatoire de Musique Heri Tommasi annonce avec enthousiasme la tenue de la 4ème édition du spectacle "Eri, Oghje, Dumane". Prévu les 12 et 13 décembre, l'événement se déroulera au Centre Culturel Alb'Oru. Une occasion unique de célébrer la richesse musicale et artistique de la région, rassemblant talents et passionnés de musique. Rendez-vous incontournable au cœur de Bastia, cette manifestation promet des moments artistiques mémorables.