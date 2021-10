Bastia : La 2e séance du KFC (Kino Fan Club) se dévoile

Le nouveau ciné-club bastiais KFC (Kino Fan Club) propose la projection du film de Joachim Lafosse, LES INTRANQUILLES.Ce long métrage inédit à Bastia sera diffusé jeudi 28 octobre au cinéma Le Régent de Bastia.Présenté en compétition au Festival de Cannes 202, LES INTRANQUILLES raconte l’histoire de Leila et Damien qui s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, Damien tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire…Un long métrage de Joachim Lafosse (L’économie du Couple; A perdre la raison) Avec Leïla Bekhti et Damien BonnardLe KFC est un ciné-club créé par une bande de cinéphiles passionnés. L’objectif est de proposer des coups de cœur, des films récents ou plus anciens, et qui, dans la mesure du possible, n’ont pas été diffusé à Bastia.La première séance fin septembre avait par exemple accueilli le film totalement inédit en salle de Frankie Wallach, TROP D’AMOUR.Rendez-vous ce 28 octobre à 19h au cinéma Le Régent de Bastia pour LES INTRANQUILLES.