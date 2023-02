Bastia : Conférence "L'Espace : un lieu à investir?" par Géraldine Naja

Après Thomas Pesquet et Laurence Monnoyer-Smith, la Casa di e Scenze poursuit

son cycle de conférences exceptionnelles autour de la conquête spatiale. Elle recevra

Géraldine Naja, directrice de la commercialisation, de l’industrie et des achats de l’Agence

Spatiale Européenne, le samedi 11 février 2023 à 15h au centre culturel Alb’Oru et présentera

la thématique suivante : « L’espace : un lieu à investir ? ».



L’intérêt des voyages spatiaux n’est plus à prouver en termes de développement de

la société. En effet, ils permettent de collecter et transmettre instantanément de grandes

quantités de données grâce aux satellites, et de mieux comprendre le fonctionnement de la

Terre et de l’Univers. Plus de 80 États se sont investis dans de nombreuses missions spatiales

avec, en tête, les Etats-Unis à travers la NASA. Cependant, nous ne connaissons que très peu,

le rôle de l’Europe dans ce domaine, d’un point de vue géopolitique. Il convient également de

s’interroger sur l’économie et l’innovation portées entre autres, par de grandes entreprises mais aussi par des startups qui font évoluer ce secteur. Ainsi, Géraldine Naja nous proposera une réflexion sur l’espace en tant que lieu « ressource ». Elle nous éclairera sur les perspectives

et les prospectives de l’Agence Spatiale Européenne.



Cette conférence mettra également en lumière la Journée internationale des femmes

et des filles de science de l’ONU-Femmes et de l’Unesco. Cette journée pour but de

favoriser et d’accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques.

Elle fait suite au constat de l’UNESCO que moins de 30% des chercheurs dans le monde sont

des femmes. 30% c’est également le pourcentage des étudiantes qui choisissent des domaines

liés à la technologie, l’ingénierie et les mathématiques dans l’enseignement supérieur. Cet

évènement vient rappeler que les femmes jouent un rôle clé dans la communauté scientifique

et que leur participation doit être renforcée.



Ainsi, à l’occasion de cette journée, Géraldine Naja nous parlera de la place des

femmes dans la conquête spatiale et de son expérience professionnelle dans un domaine

où les hommes sont majoritaires.



Qui est Géraldine Naja ?

Géraldine Naja est diplômée de l’Ecole Polytechnique, de l’ENSTA et de l’Institut

d’Etudes Politiques de Paris. Au sein de l’Agence Spatiale Européenne, elle élabore des

politiques industrielles et innovantes visant à stimuler la commercialisation du secteur spatial

en Europe. Par son implication dans de nombreuses écoles et universités ou elle donne des

cours, elle tend à encourager la diversité et le rajeunissement des futurs acteurs du spatial.