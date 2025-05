Bastia : 3e Masterclass de philo

Le réseau des médiathèques de la Ville de Bastia organise la 3e Masterclass de la saison en philosophie. Elle sera animée ce samedi 24 mai par Christophe Di Caro de 9h à 12H au sein de la médiathèque du centre-ville.

Au programme : Inconscient, Langage et Vérité. Peut-on penser sans langage ? Le langage dit-il « une » ou « la » Vérité ?

Cette session comprendra un apport théorique par l’animateur, la problématisation collective, une mise à l’écrit de réflexions par les participants, des conseils de méthodes par l’animateur et enfin une présentation orale suivie d’échanges.

Cette Masterclass est ouverte à toutes et à tous sans aucun niveau exigé

Entrée libre sur inscription ICI