Balanina Tattoo Fest, le nouveau festival de tatouage débarque à Calvi

Le 10 et 11 juin prochain, La Balanina Tattoo Fest fera son entrée en force dans la citadelle de Calvi. 12 tatoueurs reconnus accompagnés de Joy Paomia Kunh, l'organisatrice originaire de Carghjese, se donneront rendez-vous pour ce week-end festif. Parmi eux, la référence européenne du réalisme couleur Sampaguita Jay ( https://www.instagram.com/sampaguitajay_tattoo/ ), qui a réalisé l'affiche de l'évènement. Au programme de ce festival, des tatouages, des piercings et des soirées, mais aussi des partenariats mettant en avant la région. Pour découvrir et en savoir plus sur ce festival, une conférence de presse aura lieu le lundi 27 mars à 14h « Chez Tao ». L'organisatrice et les tatoueurs seront présents et prêts à répondre à vos questions. Rendez-vous le 10 et 11 juin prochain pour vivre La Balanina Tattoo Fest !