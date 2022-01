Attentats en Corse : le PCF condamne et soutien les victimes

Après la série d'attentats de la semaine dernière dans le Cap Corse, le Fiumorbo et la Balagne, dans un communiqué le parti communiste s'interroge "sur la vision de la société de certains individus qui se permettent d’intimider ainsi et de détruire non seulement des biens matériels mais aussi des vies."

Le PCF condamne ainsi ces actes et apporte son soutien aux victimes en demandant à ce que tout soit mis en œuvre pour en trouver les auteurs et les conduire devant la justice afin qu’ils en répondent et soient sanctionnés.