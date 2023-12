Atelier créatif TikTok à Porto-Vecchio : Valoriser les opportunités de ce réseaux pour les Jeunes

L'Espace Jean Paul de Rocca Serra à Porto-Vecchio sera le théâtre d'un atelier interactif dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, le 16 décembre prochain de 14h00 à 16h00. Cet événement gratuit, organisé par le Cress Corse en collaboration avec les Services de l'État, propose une immersion dans l'univers de TikTok tout en mettant en lumière les dispositifs d'accompagnement accessibles aux jeunes de l'Extrême Sud.



Structuré en quatre temps forts, l'atelier débutera par une présentation de TikTok, l'application de médias sociaux prisée des jeunes. Les participants auront l'opportunité d'explorer les techniques pour créer des contenus vidéo attractifs et viraux.

La deuxième partie de l'atelier se concentrera sur les différents accompagnements proposés par les Services de l'État, tels que le Service Civique. Cette session vise à informer les jeunes sur les opportunités de développement personnel et professionnel qui s'offrent à eux.

Le défi créatif de l'atelier consistera à créer des vidéos promotionnelles TikTok mettant en avant l'un des accompagnements présentés. Cette activité permettra aux participants d'exprimer leur créativité tout en découvrant les moyens de valoriser les opportunités qui s'offrent à eux.

Enfin, un jury se réunira pour sélectionner les trois vidéos les plus originales et percutantes. Les lauréats se verront attribuer des prix, dont un casque JBL pour le premier, des écouteurs sans fil Sony pour le deuxième, et une enceinte JBL pour le troisième.