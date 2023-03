Assassinat d'Yvan Colonna : "Aucune preuve d'effacement des données" affirme le Parquet national antiterroriste

Colonna

En fin d’après-midi, selon une information de France Info, le Parquet national antiterroriste aurait démenti l’effacement d’un signalement d’une surveillante de prison sur un logiciel réservé à l’administration pénitentiaire. « Il n’y a aucune preuve que des données sensibles quant à l’agression d’Yvanau sein de la centrale d’Arles le 2 mars 2022 ont été effacées ». Il répond ainsi à une information révélée par Jean-Félix « Deux observations inquiétantes la veille de l'agression, qui n'apparaissent pas dans les données transmises par l'administration pénitentiaire (…) Une agente de l’administration pénitentiaire a rapporté une conversation entre trois détenus, dont Elong Abe, et une phrase qui a été prononcée : « Je vais le tuer » sans que l’on sache si c’est Elong Abe qui l’a effectivement prononcée. Une autre observation a été faite le même jour par la même personne sur le fait qu’Elong Abe vidait sa cellule et changeait de comportement », affirmait le député corse dans nos colonnes. Avant de conclure : « Cela veut dire qu’on a voulu dissimuler quelque chose qui ne corrobore pas avec la thèse officielle. C’est un élément grave et important ! De surcroît, il y a des doutes à ce stade sur la possibilité que des données aient pu être effacées dans le logiciel ».