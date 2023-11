Appel à témoins de l'INA en Corse : Mémoire des avortements clandestins

L'Institut National de l'Audiovisuel (INA) sollicite les témoignages en Corse pour son projet "Il suffit d'écouter les femmes". L'objectif : recueillir les souvenirs filmés de 50 à 70 personnes nées entre 1935 et 1960, afin de documenter la période des avortements clandestins avant la loi Veil. L'INA cherche à représenter toutes les femmes et souhaite inclure divers acteurs de l'époque. Si vous avez vécu cette période ou connaissez des témoins potentiels, participez à la préservation de cette mémoire en contactant l'INA. Un geste pour construire l'archive de demain et honorer la diversité des expériences féminines.