Ça bouge dans le Cap Corse du côté de Santa Maria di Lota. Après l’ouverture de la Maison culturelle de Miomo en décembre dernier, la municipalité met en place cet été diverses animations dans ses 4 hameaux.





« Le but est d’animer culturellement notre commune et ses hameaux » explique Martine Perfettini, conseillère municipale de Santa Maria di Lota. « Le maire Guy Armanet a souhaité rénover, lancer et dynamiser A Casa Culturale, la Maison culturelle, qui fait face à la tour de Miomo mais aussi animer notre 4 hameaux : Miomo, Figarella, Partine et Mandriale. Des animations à dominante corse avec Musanostra et Pratica lingua ». Ces animations consisteront en conférences, rencontres littéraires, concerts…

Après une première rencontre il y a quelques mois qui a connu un beau succès, les animations vont se renforcer à partir de ce vendredi 23 juin et jusqu’à septembre, dans un premier temps. « Nous avons eu un bon écho de cette 1ère rencontre et on a commencé à collecter quelques souvenirs liés à la commune » se rejouit Martine Perfettini. « Bien entendu on souhaite pérenniser ces actions »



Le programme

Vendredi 23 juin

Miomo

16h Maison culturelle : "I detti di a Torra"

« Venite à chjachjarà cù nòi ». Le public est attendu pour parler du Miomo d’avant, évoquer les souvenirs, le passé du village.



Samedi 24 juin

16h30 A Casa culturale : Conférence de Musanostra avec Dominique Memmi sur « Le Cap Corse insolite » (entrée libre)



Samedi 29 juillet

Eglise de Mandriale (entrée gratuite)

15h : Conférence sur l’Histoire maritime du Cap Corse.

20h30 : Concert du groupe « Balagna »



Samedi 12 août

Partine

20h Place de la chapelle : Bal avec le groupe Altru Cantu (entrée libre)



Vendredi 18 août

Pinède de Miomo

21h : Concert du groupe I Ghjami Aghjalesi



Du 16 au 24 septembre

Figarella

« Camerata Figarela »

Concerts de musique classique