Aléria : A pied, à cheval, à vélo….

Ce rallye a reçu le soutien de la mairie d'Aléria et aura pour cadre le magnifique site Mare e stagnu, au bord de l'étang de Diana. L’Association Equitable-Corse, créée en 2009, affiliée à la Fédération Française d'Equitation, réunit des cavaliers indépendants pratiquant diverses disciplines équestres en loisirs ou en compétition, des dirigeants ou membres de centres équestres, des professionnels autour du cheval et des amis des équidés à travers la Corse, réunis par le souci du bien-être des équidés. Ce réseau permet un maillage du territoire, essentiel pour agir efficacement. Elle constitue la seule association de sauvetage des équidés en Corse mais n'a pas de structure et n'est pas un refuge. Lorsqu'elle intervient pour sauver des équidés, elle met tout en œuvre pour leur trouver un nouveau propriétaire de confiance ou une famille d'accueil, dans la mesure de ses moyens. Chaque année, Equitable-Corse a ainsi à sa charge, en moyenne, une dizaine d'animaux. Depuis 2018, l'association ne reçoit malheureusement pratiquement plus de subventions et ses ressources proviennent essentiellement des adhésions, de la générosité du public et du produit des manifestations, comme ce rallye. Au programme trois boucles de 4, 9 et 14 kilomètres, accessibles à tous âges et tous niveaux. Sur chaque boucle, les participants devront relever des défis ludiques. Les départs se feront entre 9h30 et 13h pour les deux boucles les plus courtes, entre 9h30 et 12h pour la boucle la plus longue.L’après-midi, diverses animations seront proposées aux enfants.Tous les bénéfices de cette journée conviviale permettront à Equitable-Corse de poursuivre son action de sauvetage des équidés à travers toute la Corse.Plus d'informations et inscriptions Ici