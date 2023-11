Alata : Un marché des producteurs organisé par la mairie ce 3 décembre



La mairie d'Alata organise un événement gourmand : un marché des producteurs qui se tiendra le dimanche 3 décembre 2023 au pôle socioculturel d'Alata-Trova de 9h à 17h.

Ce rendez-vous promet une journée délicieuse où les visiteurs pourront flâner entre les stands des producteurs locaux, découvrant une diversité de produits frais, artisanaux et de qualité. Des saveurs locales et authentiques seront à l'honneur, offrant aux habitants et visiteurs une opportunité unique de soutenir les producteurs de la région tout en se régalant.

Le pôle socioculturel se transformera en un lieu d'échange et de convivialité, favorisant les rencontres entre les producteurs et les amateurs de produits du terroir. De la charcuterie aux fromages, en passant par les fruits et légumes de saison, ce marché s'annonce comme une véritable vitrine de la richesse gastronomique locale.

Un rendez-vous idéal pour préparer vos festivités de fin d'année avec des produits de qualité directement issus du terroir alatais.