Ajaccio : une rencontre avec les auteurs Jean-Pierre Castellani et Dominique Pietri à la médiathèque des Cannes

Dans le cadre de la fête de la langue corse, la Médiathèque des Cannes reçoit, vendredi 17 juin à 18h00, deux auteurs : Jean-Pierre Castellani, professeur des universités et Dominique Pietri éditorialiste, critique littéraire et chroniqueuse culturelle.

Ils sont les auteurs de "21 femmes qui font la Corse" : Elles sont agricultrice, architecte, artiste plasticienne, bergère, chanteuse, distillatrice, maire de commune, médecin, oléicultrice, cheffes d'entreprise, poétesse, réalisatrice de cinéma, responsable d'associations culturelles ou humanitaires, restauratrice, hôtelière, romancière. Elles se sont investies dans plusieurs métiers, souvent novateurs ou indépendants. Loin des stéréotypes féminins corses, elles vivent de leur passion, de leurs produits, de leur aventure, souvent courageusement, en dehors des sentiers battus. Elles partagent le même amour de la Corse, terre natale ou terre d'adoption. Elles ont le même souci du respect de la nature, du développement durable et vertueux. Chaque histoire est un roman. 21 femmes qui font la Corse d'aujourd'hui, en 2021.



Un ouvrage à découvrir à la médiathèque des Cannes et une rencontre passionnante à venir!

Ils seront accompagnés de leur éditeur Jean Jacques Colonna d'Istria des éditions Scudo.