Le lundi 26 mai 2025, le cinéma L’Ellipse à Ajaccio accueillera une conférence-débat sur la prévention des conduites à risques chez les jeunes, dans le cadre de la Cité éducative et à l’initiative de la Direction de la Réussite Éducative de la Ville.



Destinée aux élèves de 4e et 5e du collège Arthur-Giovoni, cette journée mobilisera un large panel de professionnels et de partenaires engagés. Le journaliste Philippe Pujol, lauréat du prix Albert Londres, animera deux sessions d’échanges, en s’appuyant notamment sur des extraits de la série The Wire.



Addictions, violences, trafics : autant de réalités abordées sans détour pour sensibiliser les collégiens aux dangers de certaines trajectoires. La conférence réunira également des représentants du secteur de la santé, de l’Éducation nationale, de la Collectivité de Corse, de la CAPA et des structures de prévention locales.