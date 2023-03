Ajaccio : un atelier dessin de presse à la médiathèque des Cannes

Atelier Dessin de Presse avec Marc Goncalves

Mercredi 22 mars de 10h00 à 12h00 à la médiathèque des Cannes

(De 8 à 11 ans)



Il souvent fait rire, il fait parfois réfléchir mais jamais il ne se prend au sérieux.

Le dessin de presse est un art subtil qui illustre l'état de la société, mets en avant les injustices et caricature les puissants. Il permet de prendre du recul et d'avoir un point de vue nouveau sur une actualité.

Cet atelier a pour but d'en apprendre plus sur les origines, l'évolution du dessin de presse et de pratiquer la caricature et l'art de s'exprimer par le dessin.

Renseignements et inscriptions obligatoires 04.95.20.20.30 ou à l'accueil de la médiathèque