Ajaccio : le programme médiathèques du 12 au 16 octobre

- mercredi 13 octobre à 10h30 : atelier Ghjocu in lingua corsa en partenariat avec le service de la langue corse de la ville d'Ajaccio- mercredi 13 octobre à 14h : Ciné-Club Adulte- samedi 16 octobre à 14h30 : Quiz "Titanic" - A partir de 6 ansRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass Sanitaire obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre, "Lire un roman avec du orange sur la couverture"- mercredi 13 octobre à 10h30 : Heure du conte ... dans le cadre de la Semaine du Goût - Conte autour de la découverte du potager - 5 ans +- mercredi 13 octobre à 16h : dans le cadre de la Semaine du Goût, Quiz jeunesse - 8 ans +L'espace multimédia de la médiathèque des Jardins de l'Empereur vous propose également son programme d'animations :- mercredi 13 octobre à 13h30 - atelier de réalité virtuelle "Back to Far-West", jeu de tir- jeudi 14 octobre à 13h30 : initiation à la bureautique " Utilisez Libre-Office pour vos documents"- samedi 16 octobre à 10h - Atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade "The Climb"Dans le respect des gestes barrières.Pass sanitaire obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40