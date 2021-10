Ajaccio : le programme d'animations des bibliothèques du 19 au 23 octobre 2021.

Conférence de Jean-Marc Olivesi qui se déroulera le 21 octobre à l'espace Diamant.

- Mercredi 20 octobre à 14h : Atelier "Création podcast sur Titanic" (uchronie) . Le film Titanic revisité en imaginant une suite, une autre fin…. – A partir de 8 ans- Jeudi 21 octobre à 15h : Mandala’s Club - Adultes Dessine dans une ambiance zen- Samedi 23 octobre à 14h : Escape Game "Titanic" – A partir de 15 ansRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass Sanitaire obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.- Participez au challenge lecture afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois d'octobre, "Lire un roman avec du orange sur la couverture"- mercredi 20 octobre à 16h : Jeux en médiathèque- samedi 23 octobre à 14h : Quiz thématique "Les musiques de films cultes"- samedi 23 octobre à 16h : Club de lectureL'espace multimédia de la médiathèque des Jardins de l'Empereur vous propose également son programme d'animations :- mercredi 20 octobre à 13h30 - atelier de réalité virtuelle "Back to Far-West", jeu de tir- jeudi 21 octobre à 13h30 : initiation à la bureautique " Utilisez Libre-Office pour vos documents"- samedi 23 octobre à 10h - Atelier de réalité virtuelle, simulateur d'escalade "The Climb".Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40Dans le respect des gestes barrières.Pass sanitaire obligatoireMercredi 20 octobre à 14h : projection cinéma jeune public - Film d'animation en langue corse.Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81Dans le respect des gestes barrières.Pass sanitaire obligatoireDans le cadre de l’exposition * "Les Bonaparte et l’Antique : un langage impérial" réalisée en partenariat avec le Musée national de la Maison Bonaparte, une conférence de Jean-Marc Olivesi, Conservateur général du Patrimoine, vous sera proposée le 21 octobre 2021 à 18h30 à l’Espace DiamantLa guerre des musées entre Rome et Paris,Histoire de l’art et politique internationale de Louis XIV à Napoléon Ier.En 1803, le Musée central des arts, installé par la Convention au Louvre, devient le Musée Napoléon.C’est alors le musée le plus riche de son temps : on y trouve à la fois les Antiques du Belvedere, au Vatican, et des tableaux provenant de toute l’Europe. Napoléon n’a pas choisi seulement des motifs antiques : aigles ou lauriers, pour ses portraits, il veut que Paris recueille le prestige alors attaché à Rome et aux empereurs de l’état le plus vaste que l’Europe ait connu : l’Empire romain. Louis XIV avait voulu que les jeunes artistes français puissent aller étudier à l’Académie de France à Rome, Napoléon va mettre les Antiques les plus célèbres rapportés par la Convention à leur disposition.Il va aussi installer l’Académie de France à la Villa Médicis, et son préfet, Camille de Tournon, va commencer le dégagement et la restauration des principaux monuments romains.Son projet est aussi politique qu’historique, aussi scientifique qu’artistique. L’Antique est le langage universel qui en réunit tous les éléments.• L’exposition en ligne : bibliothequefesch.ajaccio.fr