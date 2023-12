Ajaccio : Une conférence-débat autour de l'économie corse



Le cercle de réflexion politique #PopuluNazione convie le public à une conférence-débat le jeudi 14 décembre à 18h30, à Spaziu Locu Teatrale à Ajaccio. L'événement mettra en lumière les perspectives économiques de la Corse, présentées avec chiffres et diapositives par Roger Micheli, économiste et ancien membre de la Cour des comptes, renommé pour ses nombreuses études et analyses sur la Corse.

La conférence sera co-animée par Jean-François Ferrandi, ancien haut fonctionnaire européen et élu à l’Assemblée de Corse, ainsi que par Nicolas Alfonsi, économiste, enseignant à l'université de Corté et entrepreneur spécialisé dans la création de contenus vidéos originaux. Son entreprise, basée à New York, se positionne aujourd'hui parmi les leaders mondiaux du secteur.