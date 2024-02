Ajaccio : Un stage de Wushu animé par Pierre Rouvière

Le club Le Dragon Rouge annonce la tenue d'un stage de Wushu en partenariat avec la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA), les 10 et 11 février au Gymnase Michel Bozzi d'Ajaccio.



Animé par Pierre Rouvière, ancien membre de l'équipe de France de Wushu et médaillé au niveau mondial et européen, cet événement promet d'être enrichissant pour tous les participants, quel que soit leur niveau.

Gratuit et ouvert à tous, ce stage offre une occasion unique de découvrir ou de perfectionner ses compétences dans cet art martial.

Pour toute inscription ou renseignement complémentaire, veuillez contacter le 06.03.74.79.97.