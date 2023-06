Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 21 au samedi 24 juin

MEDIATHEQUE DES CANNES

- Durant le mois de juin, exposition jeunesse "A Galeotta"

- Mercredi 21 juin à 10h30 : Contes traditionnels de Corse (4 ans +)

- Mercredi 21 juin à 14h30 : Quiz Music (8 ans +)

- Samedi 24 juin à 10h30 : Ciné-Club Jeunesse (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Participez au challenge lecture 2023 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de juin : "Lire un livre d'un auteur corse".

- Mercredi 21 juin à 10h30 (projection en français) et 11h (projection en corse) : Ciné-Club des tout-petits (2 ans +)

- Mercredi 21 juin à 14h : Atelier créatif "Mon petit chevalier" (6 ans +)

- Mercredi 21 juin à 16h : Jeux en médiathèque (Tout public)

- Mercredi 21 juin à 19h : "Tout lâcher pour l'écrivain", soirée littéraire et musicale en partenariat avec Racines de Ciel

- Samedi 24 juin à 10h : Initiation au tricot et réalisation d'amirugumi (Public ados/adultes)

- Samedi 24 juin à 14h : atelier théâtre (8/12 ans)

- Samedi 24 juin à 16h : Club de lecture Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 21 juin à 14h - Réalité virtuelle "Simulateur d'escalade" (7 ans +)

- Jeudi 22 juin à 14h - Vie pratique "Démarches administratives sur le Net" (Public adulte)

- Vendredi 23 juin à 13h30 : Base de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- Samedi 25 juin à 10h30 : Cyber-Prévention "Atelier parents/enfants" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Mercredi 21 juin à 14h : atelier Pokemon en partenariat avec l'association I Condottieri (Tout public)

- Samedi 24 juin à 13h : Samedi Magic (14 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mercredi 21 juin à 16h : Ciné-Goûter des tout-petits bouts (18/36 mois)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50