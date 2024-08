Ajaccio : Le programme des médiathèques du mardi 6 au vendredi 9 août





MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mardi 6 août à 10h30 : "Génération manga" projection de mangas des années 90 à nos jours - 10 ans +

- jeudi 8 août à 10h30 : "Génération manga" projection de mangas des années 90 à nos jours - 10 ans +

- vendredi 9 août à 14h : "Ciné-Club" - Public adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- du lundi 5 au 9 août (10h niveau CE1 - 11h niveau CE2) : stage de réussite "Challenge cahier de vacances" suivi d'une session gaming animé par Angelina et Didier- 7/11 ans +

- mercredi 7 août à 14h : "Et si on jouait !" jeux de société contre jeux video sur Switch animé par Didier et Angelina - 6 ans +

- jeudi 8 août à 9h : " Les ateliers créatifs des p'tits bouts spécial vacances d'été " animé par Fatiha - 3 ans +

- vendredi 9 août à 9h : "Création et concours de cabanes, la médiathèque des 3 Marie défie le centre U Borgu" animé par Fatiha - 4 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- mardi 6 août à 14h30 : atelier initiation informatique "Suite bureautique" animé par Didier - Public débutant

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50