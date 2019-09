Ajaccio : Le deuxième salon d'art contemporaine du 12 au 15 septembre au Lazaret

L'ensemble des artistes participants ( Monique Bailly, Nita Bertaudière, Alain Casanova, Marie-Céline Chottin, Ludovic Eche, Nicole Evrard, Catherine Fava Dauvergne, Fedu, Jean-Pierre Jeanne, André Lo Giudice, Chantale Maroselli Maro, Micka Art, Alain Olivieri, Mary-Pierre RAGACHE, Philippe Rillie, Sophie Sala, José Zanni, Valdgd Acrylicpainting et Raymond X) , l’équipe de Point ART FAIR, le commissaire du salon Georges LEVY et l’agence artistique GIRARD vous convient au 2ème Salon POINT ART FAIR en CORSE qui se tiendra du jeudi 12 au dimanche 15 septembre 2019 au Lazaret OLLANDINI – MUSEE MARC PETIT – Quartier Aspretto – Route d’Aspretto à AJACCIO.



Vernissage : jeudi 12 septembre 2019 à partir de 18 h 30 avec une animation musicale.



Venez découvrir de nouvelles créations et partager un beau moment de convivialité.



Ouverture au public :



- jeudi 12 septembre de 16 h 00 h à 22 h ( vernissage à 18 h 30 – animation musicale – performances cire froide et huile – gravure etc…)

- vendredi 13 septembre de 11 h à 20 h (animation artistique pour les associations liés à toutes formes d’handicaps de 14 h 30 à 17 h)

- samedi 14 septembre de 11 h à 22 h

* ateliers acrylique – mosaïque de 14 h 30 à 17 h

* initiation à la capoeira animer par AJACCIO CAPOEIRA à 18 h



- dimanche 15 septembre 2019 de 11 h à 20 h

* ateliers acrylique – mosaïque de 14 h 30 à 17 h



Entrée et animations gratuite !