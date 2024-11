Ajaccio : La Coupe de Noël de karaté et disciplines associées ce dimanche au CSJC



Le Comité Départemental de Karaté et Disciplines Associées de Corse-du-Sud organise ce dimanche la Coupe de Noël Interdiscipline au CSJC. Plus de 100 participants, dont des athlètes en situation de handicap, sont attendus pour une journée placée sous le signe de l’inclusion et de la diversité.

Le programme débutera à 9h45 avec des compétitions de KATA (karaté) et de TAOLU (wushu). À 11h30, un parcours du combattant ouvert à tous sera proposé, suivi à 13h40 de démonstrations variées : tai-chi, self-défense féminin, karaté santé, full contact et performances inclusives. Enfin, à 14h00, des combats interdisciplines marqueront un temps fort de la journée.