Ajaccio : Femmes solidaires organise une journée de rencontre

L'association Femme solidaire organise une rencontre régionale le samedi 26 octobre 2019, de 10H00 à 16H30. Elle se tiendra à Ajaccio à la Maison des Associations "A Surghjente", 20 rue San Lazaro , entrée rue Comte Bacciochi.Sont invitées à y participer les adhérentes de Femmes Solidaires et les sympathisantes se reconnaissant dans les valeurs de l’association : défense des droits et des libertés des femmes, de l’égalité entre femme et homme, lutte contre les violences faites aux femmes...Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner au 04 95 33 33 46