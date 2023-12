Ajaccio, Bastia : Deux rassemblements "pour une paix juste et durable au Proche-Orient"

Le collectif corse "Pour une paix juste et durable au Proche-Orient", qui compte à ce jour 26 organisations, appelle à deux rassemblements simultanés jeudi 7 décembre 2023 à partir de 17h30 devant les préfectures d'Ajaccio et de Bastia deux mois jour pour jour après les actes barbares commis par le Hamas dans de très nombreuses localités israéliennes.



A 18h, le collectif présentera publiquement le texte unitaire qui le fonde. Deux délégations ont également été préparées afin de remettre ce texte aux préfets de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Pour le collectif "Il y a urgence à se mobiliser notamment pour faire cesser le "cauchemar de Gaza" qui selon le secrétaire de l'ONU "est plus qu'une crise humanitaire. C'est une crise de l'humanité".