Air Corsica : Le soutien de Corsica Libera

Le communiqué





Alors que de lourdes incertitudes persistent quant à l’attribution de la délégation

de service public aérienne entre la Corse et le continent français, Corsica Libera

apporte un soutien sans réserve à Air Corsica et ses salariés, aujourd’hui rassemblés

devant les grilles de la Collectivité de Corse.



Si l’Assemblée de Corse s’apprête à attribuer à la compagnie de la Corse les lignes

de bord à bord vers Nice et Marseille, le choix du délégataire pour Paris demeure

encore indéterminé.



Pourtant, les choix sont clairs entre, d’un côté, une compagnie maîtrisée par la

puissance publique corse, employant des centaines de familles sur notre terre et

ayant fait la démonstration depuis des décennies de son aptitude à assurer sa

mission de service public et, de l’autre, une compagnie étrangère low coast

pratiquant une politique de prédation économique et de dumping social.



Aussi, après le renoncement de l’actuelle majorité territoriale au projet de

compagnie maritime corse sous maîtrise publique et alors que les choix opérés dans

le domaine de l’eau et des déchets favorisent la mainmise d’intérêts financiers

privés, Corsica Libera n’acceptera pas qu’un nouveau pan de nos secteurs

stratégiques échappe aux intérêts corses.



Di pettu à e logiche suldaghje furestere, Corsica Libera sustene à Air

Corsica !