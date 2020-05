A Ajaccio la distribution de masques continue

Aujourd'hui, mardi 19 mai, et jusqu'à mercredi 20 mai, les adultes de plus de 18 ans qui n’auraient pas reçus leur masque ont la possibilité de se rendre dans un point de distribution spécialement mis en place afin d’en récupérer un. Pour cela, il faudra se munir de sa carte d’identité + un justificatif de domicile récent, de moins d’un an (ex. : facture de téléphone, y compris de téléphone mobile, facture d'électricité ou de gaz, quittance de loyer, titre de propriété, facture d'eau, avis d'imposition ou certificat de non-imposition, justificatif de taxe d'habitation, attestation ou facture d'assurance du logement, relevé de la Caf mentionnant les aides liées au logement… La copie d'une facture électronique est acceptée).



Pour rappel, les gestes barrières devront être respectés durant toute l’opération de remise du masque. Les agents ne prendront pas en main les justificatifs, il faudra leur montrer en leur facilitant la lecture.



Si certaines personnes souhaitent récupérer un masque pour une autre personne (membre du foyer, voisin, personne âgée, handicapée, etc…), il lui faudra présenter la pièce d’identité de la personne concernée (seulement sa pièce d’identité).



Accueil téléphonique pour la distribution de masques

Pour les personnes à mobilité réduite ou ne pouvant ni se déplacer, ni faire appel à un tiers pour récupérer un masque, une ligne téléphonique est ouverte, afin que la Ville leur assure la livraison à domicile.

Le standard est ouvert de 14h00 à 17h00 lundi 18 mai, et de 9h00 à 17h00 les mardi 19 mai et mercredi 20 mai.

Tél. : 04 95 51 45 48





Mardi 19 mai et mercredi 18 mai, la distribution se fera de 9h00 à 17h00 sauf sur le point de collecte de la place César Campinchi qui n’ouvrira que l’après-midi de 14h00 à 17h00 en raison du marché.

(Pas de distribution en point de collecte les jours fériés : jeudi 21 et vendredi 22 mai)



1. Palatinu (préau extérieur)

2. Gymnase Vignetta

3. Maison de quartier des Cannes

4. Gymnase Pascal Rossini

5. Préau de l’école Saint-Jean

6. Piscine des Salines

7. Place Casar Campinchi