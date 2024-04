8ème édition d'Urbinu in Festa : Une journée de sensibilisation à l'environnement autour de l'étang





La 8ème édition de la manifestation "Urbinu in Festa" se tiendra les 9 et 10 avril à Ghisonaccia, organisée par le CPIE Bastia U Marinu en collaboration avec plusieurs partenaires locaux et régionaux.



Le programme débutera le mardi 9 avril avec une journée dédiée aux écoles primaires, suivie le mercredi 10 avril par une matinée réservée au collège du Fiumorbu et au lycée de la Plaine, puis ouverte au grand public de 14h à 17h. Cet événement, soutenu par la DREAL de Corse et la commune de Ghisonaccia, offrira aux participants l'occasion de découvrir la diversité de l'étang d'Urbinu et de ses environs.



Les participants auront accès à différents ateliers pédagogiques et ludiques animés par des acteurs importants tels que la Collectivité de Corse, le Conservatoire d’Espaces Naturels Corse, le Parc Naturel Régional de Corse, la station de recherche Stella Mare et la commune de Ghisonaccia. Ces ateliers aborderont des thématiques essentielles telles que la biodiversité de l’étang, le rôle des lagunes et la fragilité des zones humides.



Parmi les ateliers prévus, on retrouvera la carriole des laro-limicoles et l’atelier du bio-mimétisme par la Collectivité de Corse, l'observation et l'identification des oiseaux de Corse par le Parc Naturel Régional de Corse, ainsi que des présentations sur la biodiversité marine, les espèces exotiques envahissantes, et bien d'autres sujets captivants.



L’étang d’Urbinu, d'une superficie de 750 hectares, est un site naturel sensible géré par la Collectivité de Corse. Classé "Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique" (ZNIEFF) et "Zone de Protection Spéciale" (ZPS), il abrite une flore et une faune uniques propres aux zones humides méditerranéennes. L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser le public à l'importance de la préservation de ces milieux fragiles pour la biodiversité locale et internationale.