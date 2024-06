15ème tribune des chercheurs : « Épidémiologie de maladies émergentes dans un contexte « One Health» »

Ce vendredi 7 juin à partir de 9h à la Chambre des territoires à Bastia, l’Université Pasquale Paoli, en partenariat avec la Société des Sciences Naturelles et Historiques de la Corse, organise la 15ème tribune des chercheurs.





Le thème de cette tribune 2024 sera : « Epidémiologie de maladies émergentes dans un contexte « One health ». L'initiative One Health (une seule santé ) est née au début des années 2000 et milite pour une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale, aux échelles locales, nationales et planétaire. Cette tribune de vendredi s’inscrit dans le cadre du label « Science avec et Pour la Société » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche obtenu par l’Université de Corse. A cette occasion la recherche conduite au sein de l'équipe de l'Université de Corse de l'Unité des Virus Emergents (UVE) sera présentée. L’UVE est une unité mixte de recherche qui regroupe des équipes d’Aix-Marseille Université, de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, de l’Institut de recherche pour le développement et de l’Université de Corse Pasquale Paoli. Leur travail de recherche porte sur la surveillance des pathologies virales émergentes incluant les aspects virologiques (virologie médicale et moléculaire, antiviraux, évolution...), environnementaux (écologie, entomologie, réservoirs animaux, etc.), de sciences humaines (sociologie centrée sur la perception du risque infectieux, géographie de la santé), d’épidémiologie, de modélisation et de santé publique.

Durant cette journée de nombreux intervenants prendront la parole (voir programme).