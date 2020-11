​Vers une réouverture des cinémas en décembre ?

Parmi les différentes dates envisagées, les pouvoirs publics travailleraient, selon l’hebdomadaire professionnel Le Film Français, sur une réouverture des salles de cinéma et de spectacle dès le mois de décembre.

A ce propos, la prise de parole d'Emmanuel Macron prévue la semaine prochaine est très attendue. Elle devrait déterminer les premières étapes du déconfinement et préciser la réouverture de certains commerces. L'horizon va-t-il se dégager pour les salles de cinéma ?



Les professionnels avaient, pour le moment, planché sur une reprise en janvier mais la réouverture des cinémas hexagonaux et des salles de spectacle pourrait avoir lieu mercredi 9 ou mercredi 16 décembre. Bien qu'aucune décision n'ait été prise à ce jour, ces deux dates feraient en effet partie des hypothèses les plus sérieusement étudiées par l'exécutif. Reste à savoir si les exploitants corses vont suivre les recommandations nationales, en l’absence de nouveaux films et d'un risque de reconfinement dès le mois de janvier…