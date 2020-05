​Culture : L’Aria reporte son édition 2020

La liste des événements culturels annulés cet été en Corse s’allonge de jours en jours. Après la musique (Calvi on the Rocks, Patrimonio, Porto Latino, etc.), le cinéma (Festival du film de Lama, lire ici ) c’est au tour du théâtre d’être touché par la crise sanitaire. Les 23Rencontres Internationales de Théâtre en Corse sont reportées en 2021. Les Brèves Rencontres ainsi que la 3e édition du stage d'inclusion sont également reportées à l’année prochaine. C’est Serge Nicolaï, responsable artistique et pédagogique à l’Aria qui l’a annoncé hier, via un communiqué :« Cher(e)s, adhèrent(e)s,L’Aria reporte ses stages de l’été. Dans l’urgence à laquelle nous sommes tous confrontés et dans un souci de bienveillance, en pleine solidarité avec les soignants et le monde de la culture cruellement touché par cette crise et restant attentifs aux mesures de précaution sanitaires, l’été de L’Aria dans le Giussani sera différent.La vie en collectivité pour un grand nombre ne permettant pas de garantir la sécurité maximale que nous souhaitons pour tous, je dois vous annoncer à contre cœur, en tant que Directeur artistique et en accord avec le Président et le Conseil d'Administration de notre association ainsi que l’équipe de L’Aria, que nous nous devons de reporter l'ensemble de nos stages jusqu'à une date encore inconnue. La 23édition des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse, les brèves Rencontres et la 3édition du stage d'inclusion se feront en 2021. Créer et transmettre pour être plus que jamais « ensemble », toute l’équipe de L’Aria reste mobilisée pour réinventer et affirmer son espace de création dans cette période singulière.Nous vous tiendrons tout bientôt au courant de nos prochaines activités.Au nom de toute l'équipe je vous salue cordialement. »