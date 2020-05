Cinéma : le Festival du film de Lama annule sa 27e édition

C’est le rendez-vous des cinéphiles de l’été. Souvent à cheval sur les mois de juillet et août, le Festival du film de Lama accueille chaque année des milliers de spectateurs pour des projections d’une grande qualité, sous les bonnes étoiles de Balagne.





Face à la crise sanitaire, l’équipe du festival a dû prendre la lourde décision d’annuler sa manifestation, dans la lignée de Jazz in Aiacciu, Calvi on The Rocks ou encore Festivoce. Dans un communiqué, le président de l’association, Jean Louis Devèze, s’est exprimé :





« C’est avec une grande amertume que nous avons pris la décision d’annuler la prochaine édition du Festival du Film de Lama, qui devait se dérouler du 1er au 7 août 2020.

Depuis le mois de mars, au gré de l’évolution des problèmes sanitaires, nous avions envisagé différents scénarios permettant de maintenir la manifestation dans le respect de la protection des personnes, qui ont tous été abandonnés. Nous ne pouvions nous résoudre à réduire de façon majeure l’offre de projections et à ne pas pouvoir préserver l’esprit du Festival. Dans sa dernière réunion le Conseil d’Administration, conscient du risque sanitaire que nous pourrions faire courir à nos spectateurs, aux habitants du village et à tous les membres de notre équipe, a décidé unanimement d’annuler la 27e édition. La Municipalité de Lama a fait le même constat.

Nous sommes conscients de la déception que vous éprouverez à cette nouvelle. Soyez persuadés que nous nous manifesterons cet été, vous en serez bientôt avertis. Continuant avec la même passion qui nous anime depuis 27 ans à œuvrer pour la défense du Cinéma, nous vous donnons rendez-vous le 31 juillet 2021. »



Une annonce qui fera de nombreux déçus, à commencer peut-être par le réalisateur ajaccien Thierry de Peretti qui déclarait récemment au magazine Première “C'est la plus belle projection au monde, la meilleure techniquement mais aussi la plus sensuelle”. Des mots rempli d’espoir pour un festival qui sera très attendu en 2021, sous les étoiles, évidemment !