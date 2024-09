"ll est toujours possible de trouver l'amour" : sur M6, le Golden Bachelor choisira-t-il une Corse ?

Claudine Embasaygues-Santelli n'est pas une inconnue du grand public. Cette actrice, modèle et plasticienne corse avait déjà fait une apparition remarquée dans l'émission musicale Together Tous avec moi il y a cinq ans. Aujourd'hui, elle revient sur nos écrans dans la version française du Golden Bachelor, une émission de télé-réalité dédiée aux seniors cherchant l'amour. « Cinq ans après ma première apparition, j’ai été contactée via Instagram par Warner Bros, la société de production qui travaille pour M6 », raconte Claudine avec enthousiasme. « Ils cherchaient des candidates pour la version française du Golden Bachelor, un programme très populaire aux États-Unis. C’était la première fois qu’on montrait des personnes de plus de 55 ans dans une émission de télé-réalité. Cela prouve qu'il est toujours possible de trouver l'amour à cet âge. »



Claudine a été retenue après une sélection rigoureuse. « Il y avait 5000 candidates en France, et nous ne sommes que vingt à avoir été choisies. Une fois encore, je suis la seule Corse de l’aventure. »



Un message fort pour les femmes de sa génération

Entre Paris et Belgodère, où elle réside, Claudine mène une vie artistique bien remplie. Actrice de théâtre et de cinéma, modèle photo et plasticienne, elle est également présente dans de nombreux festivals en Corse. Participer à cette émission de télé-réalité est une manière pour elle de célébrer la séduction à tout âge. « La société nous pousse à croire qu’après 50 ans, nous devenons invisibles. Mais ce n’est pas vrai. À 65 ans, je me sens séduisante et puissante. Je veux montrer aux femmes qu’à cet âge, on peut encore être belles, vibrantes, et fières de nos corps, de nos vies. »



Pour Claudine, cette aventure va bien au-delà de la recherche de l’amour. « C’est important de dire aux femmes de ma génération, et aussi aux jeunes générations, que la vie ne s'arrête pas après 50 ans. On peut toujours se réinventer, toujours séduire. Tout n’est pas terminé. En participant à cette émission, j’espère rassurer les jeunes femmes et leur montrer que leur avenir est encore plein de possibilités, peu importe l’âge. »



La Balanine souligne également l’énergie positive qui règne entre les 20 prétendantes. « Nous étions toutes là avec des parcours de vie très différents, mais l’envie commune de vivre cette expérience pleinement nous a unies. Il y a eu des affinités plus naturelles avec certaines, mais dans l’ensemble, nous nous sommes toutes très bien entendues. C’était inspirant de voir toutes ces femmes, pleines d’énergie, partager cette aventure. Nous sommes toujours en contact, et nous avons même prévu de visionner ensemble le premier épisode. »



Une vision de la "Golden Woman"

Une des grandes particularités du Golden Bachelor est que les prétendantes ne rencontrent pas le Bachelor avant le début de l’émission. « C’était difficile d’imaginer devoir séduire quelqu’un que je n’avais jamais vu. C’était un vrai saut dans l’inconnu pour moi. L’idée de séduire un homme qu’on ne connaît pas est assez déstabilisante, mais cela faisait partie de l’aventure. On ne savait pas ce qui nous attendait, et c’est ce qui rendait l’expérience à la fois excitante et stressante. » Mias elle préfère le terme Golden Woman à celui de Bachelorette. « Golden Woman, ça veut dire femme d’or, une femme épanouie. Je n’aime pas le terme Bachelorette qui renvoie à l’idée d’une femme célibataire en attente. Là, nous sommes des femmes qui avons mérité notre médaille d’or pour tout ce que nous avons vécu. C’est une belle image de la femme de 55 ans et plus. »



Même si ses enfants ont eu quelques réticences au départ, notamment ses filles, Claudine les a rassurés. « Elles craignaient un peu les réactions des réseaux sociaux. Mon fils, lui, trouvait cela plutôt drôle. Mais je leur ai dit que ce qui compte, c’est le regard que l’on porte sur soi. Si l’on se sent belle et bien dans sa peau, c’est tout ce qui importe. »



Vivre pleinement à 65 ans

À 65 ans, Claudine Embasaygues-Santelli incarne la curiosité et l’envie de profiter de chaque instant. « La vie est courte, et il faut savourer chaque instant. Participer à cette émission, c’était une opportunité unique pour moi de faire quelque chose de nouveau, de sortir de ma zone de confort. Je suis artiste et autrice, et j’adore les nouveaux défis. Cette expérience, c’est un peu une façon de célébrer la vie dans toute sa richesse. »



Le Golden Bachelor, incarné par Landry, 60 ans, choisira-t-il Claudine, la Golden Woman originaire de Corse ? Réponse ce mercredi soir, à 21h10, sur M6.