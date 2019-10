Zonza : La liste "D'Umani" se prépare pour les élections municipales de 2020

Fort des résultats obtenus lors des précédentes élections, c’est confiant qu’il aborde celles à venir. « Pour les élections d’il y a 5 ans, j’étais tête de liste de l’Avvena Inseme avec laquelle on a fait plus de 40% des suffrages. Je pense évidemment que cette fois nous pouvons faire mieux, avec mes colistiers et colistières, nous élaborons un programme ambitieux et nous souhaitons plus que tout, coller aux préoccupations concrètes des habitants de la commune » continu Antoine Carli.



Quatre axes majeurs



Pour la liste D’Umani, ce sont quatre axes majeurs qui doivent être abordés et développés afin de de remettre du bien vivre au cœur du quotidien. « Nous avons défini ces quartes grandes dynamiques en fonction de nos observations, d’abord l’économie et le développement, ensuite la solidarité et la promotion sociale puis la diminution des dépenses et enfin la gestions de nos ressources. Mais pour parvenir à ces objectifs, nous nous devons de relever de nouveaux défis de taille. Le premier selon nous est de lutter contre la pression foncière et en parallèle de faire reculer la précarité. D’autres défis nous attendent tels que la gestion de l’eau qui est une question d’avenir mais aussi celle du tout tourisme qui ne peut être viable comme seule économie » ajoute Antoine Carli.



Une commune aux nombreux atouts



« Nous avons l’immense chance d’avoir un territoire à la fois montagne et littoral, aujourd’hui la commune semble se scinder en deux lieux de vie. Nous avons Zonza village qui du dire de ses habitants est abandonné et ne survit que par des initiatives privées et le littoral, qui si plus aménagé n’est pourtant pas un lieu de vivre ensemble. C’est contre cette différence que nous devons lutte. Il faut dessiner une synergie entre ces deux aspects de notre commune. Créer du lien, ne pas le laisser en tout cas s’étioler et risquer de disparaitre. Moi, c’est par amour de mon village que je souhaite le voir redevenir un lieu de vie agréable ou nos valeurs et histoires communes seraient mises en avant et qu’elles pourraient continuer de vivre » poursuit-il.



Si le programme de la liste D’Umani, conduite par Antoine Carli devait se résumer en quelques mots, ceux-ci seraient « construire un projet réaliste pour bien vivre et que chacun puisse se réaliser dans la commune » conclut-il.