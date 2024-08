"Zone Interdite" : M6 en tournage à Portivechju

Un tournage qui a permis de faire le tour d'un vaste domaine allant de la culture, avec les similitudes et les différences entre les îles voisines, à la politique.

Le rendez-vous portovecchiais a eu lieu au restaurant U Stampu, fief de Ste Cesari, où le duo de tournage composé de Chloé et Jean-Pierre est allé à la rencontre des personnalités du monde culturel mais pas seulement puisque Olivier Sauli, Camille Biancarelli, Jean-Pierre Rocca-Serra et Don-Mathieu Santini ont été, également, conviés à l'échange.





Différents thèmes ont été abordés .Au-delà de la culture, de la dimension politique et identitaire, bien entendu, il a été question du savoir-faire en matière culinaire : une manière d'apprécier les saveurs insulaires, et dans ce domaine l'équipage de tournage a quitté les rivages de l'extrême sud pour se rendre en Alta Rocca au plus près des producteurs locaux.

Une autre manière d'aller à la rencontre de la Corse dans toute sa diversité.

Dès le mois de septembre l'équipage de tournage sera de retour dans l'extrême sud pour compléter ce panorama insulaire.