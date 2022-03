Yvan Colonna : encore et toujours des soutiens avant le rassemblement de Corte

Mercredi 2 mars - mercredi des Cendres - dans la salle de sport de la prison d’Arles, Yvan Colonna a été victime d’une tentative de meurtre par le djihadiste Franck Elong Abe, auxiliaire d’étage de la prison, au parcours criminel sordidement célèbre. VIA | la voie du peuple tient à exprimer son effroi et son indignation devant cet acte qui renvoie l’Etat à ses responsabilités.

Toutes nos pensées vont en premier lieu à la famille d’Yvan Colonna, à qui nous apportons notre soutien dans cette terrible épreuve et nos vœux de prompt rétablissement.

La tentative d’assassinat d'Yvan Colonna au sein d'un établissement pénitentiaire atteste des carences de l’Etat dans ce domaine, tant dans le manque de dignité et d’humanité que dans la surveillance des détenus au profil djihadiste.

L’Etat est ici directement responsable. L’Etat a rejeté les doléances des élus de la Corse et d’une majorité de députés à l’Assemblée Nationale, à savoir l’application du droit et le rapprochement des détenus corses sur leur terre. Gilles Simeoni, Président du Conseil exécutif de Corse, alerte depuis 2016 les autorités et le gouvernement quant à de sérieuses menaces émanant de détenus salafistes à l’encontre d’Yvan Colonna, d’Alain Ferrandi et de ,Pierre Alessandri. Les parlementaires corses ont également sonné l’alarme depuis le début de leur mandat. En vain.

Le 21 février dernier, soit deux semaines avant ce drame qui aurait dû être évité, une délégation de députés corses est allée à la rencontre d’Yvan Colonna en Arles, de Pierre Alessandri et d’Alain Ferrandi à Poissy. Toujours avec ce but précis : la levée du statut de DPS (détenu particulièrement surveillé) des trois détenus.

Jean-Frédéric Poisson, président de Via | la voie du peuple, ancien député et vice-président de la Commission des Lois, soutient de manière constante et régulière cette même ligne politique. Le 18 février dernier, alors en déplacement dans l’île en tant que porte-parole de la campagne d’Eric Zemmour, Jean-Frédéric Poisson rappelait encore sur les ondes de Frequenza Nostra et au micro de Corse Net Infos la nécessité immédiate de rapatrier en Corse les détenus.

Ce drame s’inscrit dans un contexte pervers de vengeance d’Etat et de 5 ans de lâchetés du quinquennat Macron. Si l’application du droit avait eu lieu, cette tragédie ne serait pas survenue. Il incombe donc à l’Etat d'éviter tout nouveau drame et désormais de rapprocher immédiatement Alain Ferrandi et Pierre Alessandri près de leurs familles. Il incombe également à l’Etat de faire le nécessaire pour qu’Yvan Colonna puisse être soigné près des siens.

Cinq années durant, le gouvernement Macron n’a eu de cesse de diviser les citoyens, d’éborgner des manifestants, de fouiller au corps des élus. C’est avec une tentative de meurtre d’une violence inouïe que son mandat s’achève. La justice a condamné Yvan Colonna à perpétuité, le délabrement carcéral l’aura-t-il condamné à mort ? VIA | La voie du peuple, sera aux côtés de la victime, de leurs familles, des détenus, et du peuple Corse, à Corte ce dimanche 6 mars